Путин пообщался с пострадавшими от паводка иркутянами после парада

Президент России Владимир Путин после парада в честь Дня Военно-морского флота пообщался с семьями, пострадавшими от паводка в Иркутской области. Как сообщает в воскресенье, 28 июля, «РИА Новости», иркутяне присутствовали на параде в качестве гостей.

По окончании мероприятия глава государства подошел к трибуне и немного поговорил с детьми и их родителями. Он поинтересовался, понравился ли им парад и не устали ли дети, среди которых был мальчик Матвей Сафронов, который ранее рассказал Путину об «утонувшем» детском садике.

Жители Иркутской области поделились впечатлениями от увиденного и поблагодарили президента за приглашение на парад. Путин в свою очередь пообещал приехать к ним еще раз.

Глава государства посетил пострадавшую от паводка Иркутскую область 19 июля. Он оценил ход работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и пообщался с местными жителями.