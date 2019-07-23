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Подведены итоги первого дня перемирия в Донбассе

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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В первый день перемирия в Донбассе зафиксированы семь нарушений, но тяжелое вооружение не использовалось. Об этом сообщил специальный корреспондент «Известий».

Отмечается, что были зафиксированы лишь единичные случаи применения стрелкового оружия, тогда как до этого применялись пушки и тяжелые минометы.

Перемирие, которое вступило в силу в полночь 21 июля, получило название «бессрочного» и стало по-настоящему долгожданным.

«Отличие этого перемирия от предыдущих в том, что оно предполагает уголовную ответственность за нарушение», — пояснил «Известиям» официальный представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Впрочем, в республике не обольщаются: все предыдущие перемирия начинались также относительно тихо — без ствольной артиллерии.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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