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Вакарчук предложил создать закон о «сосуществовании» Украины и России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Украинский музыкант, солист группы «Океан Эльзы» и лидер политической партии «Голос» Святослав Вакарчук предложил создать закон, который сможет регламентировать отношения между Россией и Украиной. Об этом 22 июля сообщает «Укринформ».

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«Украина вообще очень страдает от политики двойных стандартов. И государство часто не хочет брать на себя ответственность за многие вещи, а поэтому остается открытым вопрос, скажем так, моральной ответственности людей», — заявил он.

В пример он привел артистов, которые выступают в России, и тех, кто принципиально от этого отказывается. Поэтому он предложил создать подобный закон, который четко мог бы обозначить, какие действия допустимы, а какие нет.

15 июля сообщалось, что Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет.

Отношения Москвы и Киева резко ухудшились после государственного переворота на Украине в 2014 году. В марте того же года жители Крыма высказались на референдуме за присоединение к России, а на востоке Украины начался вооруженный конфликт. Украинские власти считают полуостров оккупированной территорией, а в организации конфликта на востоке обвиняют Москву. Россия заявляет, что присоединение Крыма соответствовало нормам международного права. Кроме того, Москва отрицает участие в конфликте в Донбассе.

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