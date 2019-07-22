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Порошенко повторно вызвали на допрос

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Государственное бюро расследований Украины (ГБР) повторно вызвало бывшего президента страны Петра Порошенко на допрос.

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Он приглашен на допрос в четверг, 25 июля, передает «Интерфакс».

Экс-президент должен был явиться в ГБР в качестве свидетеля по делу о легализации преступных доходов от продажи завода «Кузница на Рыбальском» 17 июля. Но адвокаты Порошенко заявили, что он не сможет прийти, так как участвует в предвыборной кампании в раду и часто отсутствует в Киеве. Они попросили перенести следственные действия на дату после голосования (выборы прошли 21 июля).

По словам главы ГБР Романа Трубы, всего имя Порошенко фигурирует в 11 уголовных делах, «от возможной легализализации доходов, полученных преступным путем, до возможного вмешательства в деятельность судей».

По данным СМИ, среди обвинений в адрес бывшего президента — госизмена, злоупотребление полномочиями, легализация преступно полученных доходов, неуплата налогов, незаконное назначение кабинета министров в 2016 году.

Завод «Кузница на Рыбальском» находится в Киеве. Он был одним из крупнейших активов Порошенко и, по неофициальным данным, продан фиктивно. По делу произведена выемка документов, но обвинение пока никому не предъявлено.

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