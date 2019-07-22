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Алексей Учитель приступил к съемкам фильма «Цой» о смерти рок-музыканта

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Производство картины Алексея Учителя «47» о музыканте Викторе Цое запустила студия «Рок». Зритель не увидит на экране актера, исполняющего роль легендарного музыканта. Цой появится только в кадрах хроники, сообщили в понедельник, 22 июля, в пресс-службе проекта.

Съемки картины начались в июле. Они пройдут в Санкт-Петербурге, Калининградской, Псковской областях, а также в Латвии. Действия развернутся вокруг автокатастрофы, в которой лидер группы «Кино» погиб 15 августа 1990 года. По официальной версии, Цой уснул за рулем своего автомобиля и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом.

События в фильме, происходящие во время путешествия, вымышленные, сообщает телеканал «360». Создатели планируют воссоздать образ рок-идола из деталей, через реплики, диалоги и эмоциональные реакции персонажей. Главным героем станет водитель автобуса, которому в силу обстоятельств предстоит отвезти гроб с телом Цоя из Латвии в Ленинград.

В съемках примут участие Паулина Андреева, Игорь Верник, Марьяна Спивак и дебютантка Надежда Калеганова. Производство фильма пройдет при поддержке российского Фонда кино, при участии латвийской кинокомпании Mistrus Media.

Алексей Учитель вместе с драматургом Александром Гоноровским приступили к разработке сценария почти 10 лет назад. Финальную версию сценария написал Савва Минаев.

Картина должна выйти в прокат к 30-летию со дня гибели культового рок-музыканта — в 2020 году.

21 июля американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови». Припев весь стадион пел вместе с музыкантами на русском языке.

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