Львиная доля: ремейк культового мультфильма стал лидером уикенда

Критики устроили «Королю Льву» холодный прием. Но аудитория не поддержала скепсис профессионалов, и в России за первый уикенд флагманский релиз «Диснея» собрал 935 млн рублей и на этой неделе уже преодолел миллиардную отметку.

Президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова считает этот успех вполне закономерным.

— С прошлого года «Король Лев» — в топе самых ожидаемых релизов 2019 года, поэтому ставки на него были очень высокими, — подчеркнула эксперт. — Но результаты уикенда превзошли даже самые смелые прогнозы, фильм уже претендует на звание самой кассовой семейной картины года. Это тот случай, когда лента объединяет разные поколения. «Король Лев» продолжит лидировать и в следующий уикенд, а с учетом отличного сарафана и отсутствия конкурентов, мы ожидаем, что значительного снижения сборов не будет.

Отечественные кинотеатры благоразумно отдали «Королю Льву» максимальное количество сеансов — более 55 тыс., и даже при этом посещаемость у него почти рекордная, в среднем 62 человека на сеанс. Для сравнения: оказавшийся на второй позиции по сборам уикенда (64 млн) «Человек-паук: Вдали от дома» шел 14 тыс. сеансов, и там было по 18 зрителей, что можно считать хорошим показателем, особенно в сравнении с другими фигурантами десятки.

Больше человек на сеансе, чем у «Человека-паука», было только у корейского хита «Паразиты»: 25 человек. Общие сборы каннского триумфатора составили 56 млн рублей, он получил статус самого кассового корейского релиза за всю историю российского проката. Впрочем, комикс не внакладе: за две недели проката его сборы превысили 1 млрд рублей, и поскольку в ближайшие выходные крупных экшен-релизов не предвидится, он может увеличить свои сборы.

Касса в 32 млн за уикенд обеспечила триллеру Люка Бессона «Анна» третье место. А на четвертой строчке — хоррор «Солнцестояние», новая работа режиссера Ари Астера. Ее результат — 18 млн.

— «Солнцестояние» смогло обойти по сборам предыдущую работу режиссера. Картина заинтересовала прежде всего своей необычной для хоррора концепцией — всё действие фильма происходит при свете дня. У режиссера свой особый взгляд на жанр ужасов, у которого уже формируется своя аудитория, — отметила Ольга Зинякова. — Криминальная комедия «Искусство обмана» также неплохо себя проявила — результат уикенда оказался даже лучше, чем показатели прошлогоднего релиза «Аферисты поневоле» со схожим сюжетом, но с более звездным актерским составом.

Долгожданный арт-хит Джима Джармуша «Мертвые не умирают» добился только девятого места с 6,5 млн, хотя зрительский потенциал у черной комедии со звездным ансамблем позволял надеяться на более высокие результаты.

Среди интересных премьер этой недели стоит отметить документальный байопик «Паваротти» от Рона Ховарда, режиссера «Игр разума» и «Кода да Винчи». Также выйдут исторический экшн-триллер «Видок: Охотник на призраков» с Венсаном Касселем и «Офелия» с Дэйзи Ридли (Рей из новых «Звездных войн»), вариация на тему «Гамлета». В повторный прокат выпустят шедевр Дэвида Финчера «Бойцовский клуб».