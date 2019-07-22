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Замглавы МИД Британии ушел в отставку из-за Бориса Джонсона

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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Emmanuele Contini
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Замглавы МИД Великобритании Алан Дункан ушел в отставку со своего поста в знак протеста против возможного избрания Бориса Джонсона премьер-министром страны. Об этом сообщает Би-би-си 22 июля.

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Как отмечает издание, Дункан неоднократно открыто критиковал политика, когда тот работал министром иностранных дел. Дункан отмечал, что ему пришлось «прибираться» в ведомстве после ухода Джонсона.

Кроме того, камнем преткновения является выход Британии из состава Евросоюза. Джонсон настроен решительно и согласен на Brexit без соглашения с Брюсселем об условиях выхода и дальнейшего сотрудничества. Дункан выступает против «жесткого сценария» Brexit.

Также оставить свои посты в случае назначения Джонсона готовы канцлер казначейства Филип Хэммон и министр юстиции Дэвид Гок. Сам политик ранее заявлял, что с приходом к власти уволит главу МИДа Джереми Ханта.

Выборный процесс, в котором соперничают Борис Джонсон и Джереми Хант, должен завершиться во второй половине июля. До избрания нового главы правительства этот пост, а также должность лидера Консервативной партии Великобритании занимает Тереза Мэй. О своем выходе в отставку она заявила 7 июня.

Отставка премьера произошла после того, как британские парламентарии трижды блокировали ее соглашение по Brexit. Сам выход из Евросоюза должен был состояться 29 марта, однако из-за неудачных голосований его пришлось перенести на 31 октября 2019 года. Джонсон уже заявил, что при любых условиях выведет Великобританию из состава ЕС.

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