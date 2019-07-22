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Джонсон в случае избрания премьером решил уволить главу МИДа Британии

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Фото: REUTERS/Simon Dawson
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Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в случае его избрания на пост премьер-министра страны намерен уволить действующего главу МИДа Джереми Ханта. Об этом со ссылкой на союзников политика сообщила газета The Sun.

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По информации источников, Джонсон всё еще злится на Ханта за то, что он назвал его трусом, так как бывший глава внешнеполитического ведомства отказался от телевизионных дебатов.

Отмечается, что это произойдет при условии того, что Джонсон получит более 60% голосов членов Консервативной партии. При этом Джонсон с большой вероятностью предложит Ханту другую должность, например, секретаря по бизнесу, уточняет «Газета.ru».

Выборный процесс, в котором соперничают экс-глава британского МИДа Борис Джонсон и Джереми Хант, должен завершиться во второй половине июля. До избрания нового главы правительства этот пост, а также должность лидера Консервативной партии Великобритании занимает Тереза Мэй. О своем выходе в отставку она заявила 7 июня.

Отставка премьера произошла после того, как британские парламентарии трижды блокировали ее соглашение по Brexit. Сам выход из Евросоюза должен был состояться 29 марта, однако из-за неудачных голосований его пришлось перенести на 31 октября 2019 года. Джонсон уже заявил, что при любых условиях намерен вывести Великобританию из состава ЕС.

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