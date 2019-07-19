Трамп посчитал Джонсона способным исправить «плохую работу» Мэй

Президент США Дональд Трамп считает, что лидер избирательной гонки на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон сможет исправить «плохую работу» по Brexit Терезы Мэй, покидающей пост главы правительства. Об этом в пятницу, 19 июля, пишет «РИА Новости» со ссылкой на трансляцию телеканала C-SPAN.

Трамп добавил, что за день до этого разговаривал с Джонсоном. «Я разговаривал с ним вчера. Я думаю, он прекрасно справится. Думаю, у нас будут прекрасные отношения», — сказал Трамп.

7 июля Джонсон заявил, что Великобритания готова покинуть Европейский союз 31 октября со сделкой по Brexit или без нее. Лондон был готов выйти из ЕС еще 29 марта, как это изначально планировалось, подчеркнул Джонсон. По его словам, важно, чтобы партнеры Великобритании осознавали готовность королевства совершить Brexit 31 октября.

Выборный процесс, в котором соперничают Борис Джонсон и действующий министр иностранных дел Джереми Хант, должен завершиться во второй половине июля. До избрания нового главы правительства этот пост, а также должность лидера Консервативной партии Великобритании занимает Тереза Мэй. О своем выходе в отставку она заявила 7 июня.

Отставка премьера произошла после того, как британские парламентарии трижды блокировали ее соглашение по Brexit. Сам выход из Евросоюза должен был состояться 29 марта, однако из-за неудачных голосований его пришлось перенести на 31 октября 2019 года. Джонсон уже заявил, что при любых условиях намерен вывести Великобританию из состава ЕС.