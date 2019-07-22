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ЗРК С-400 заступят на боевое дежурство в Турции в начале 2020 года

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Фото: ТАСС/Мальгавко Сергей
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Российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400, которые были поставлены в Анкару ранее в июле, заступят на боевое дежурство в начале 2020 года. С таким заявлением выступил в эфире телеканала TGRT глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«С-400 будут установлены до 2020 года <…>. Нас из программы F-35 не исключили, [президент США Дональд] Трамп этого не хочет, он старается сдержать свое слово, которое он дал нашему президенту в Осаке на саммите G20. У него есть полномочия отклонять решения конгресса», — цитирует его «РИА Новости» в понедельник, 22 июля.

По словам Чавушоглу, С-400 являются более продвинутыми системами по сравнению с американскими ПРО Patriot, которые США предлагали Турции вместо российских ЗРК, пишет ТАСС.

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Кроме того, турецкий министр подчеркнул, что если Вашингтон введет в отношении Турции санкции из-за С-400, Анкара ответит на них.

«Если США будет применять санкции, мы дадим необходимый ответ. Может быть сделан шаг и в отношении авиабазы «Инджирлик». Это не угроза и не шантаж, а естественная позиция в данных условиях», — заключил он.

18 июля президент США Дональд Трамп на встрече с премьером Нидерландов Марком Рютте заявил, что правительство Соединенных Штатов изучает целесообразность введения односторонних санкций в отношении Турции в связи с покупкой ею у России ЗРК С-400.

17 июля замглавы Пентагона по вопросам закупок Эллен Лорд заявила, что Вашингтон решил исключить Турцию из программы по созданию истребителей F-35, которые Анкара планировала закупить. По ее словам, участие республики в проекте будет полностью прекращено к марту 2020 года.

Турецкая сторона производила более 900 компонентов новейшего истребителя пятого поколения, теперь их выпуском в основном будут заниматься Соединенные Штаты с возможностью в дальнейшем подключения к процессу других стран.

Как пишет Reuters, потери восьми турецких фирм, которые занимались производством комплектующих, составят около $9 млрд.

16 июля Трамп заявил, что не продаст Турции истребители-бомбардировщики F-35, поскольку страна согласилась на покупку российских С-400. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал отказ США от поставок истребителей грабежом. По его словам, Турция уже заплатила за истребители $1,4 млрд и четыре самолета уже поставлены.

Поставки российских ЗРК в Турцию начались 12 июля и предположительно продлятся до апреля 2020 года. Эрдоган назвал сделку с Россией важнейшим соглашением в современной истории страны и выразил надежду на организацию совместного производства систем ПВО.

Москва и Анкара заключили договор о поставках ЗРК С-400 в 2017 году, после чего США выступили против сделки и стали угрожать Анкаре санкциями за приобретение российского вооружения. Однако турецкая сторона от договора не отказалась. По мнению Эрдогана, НАТО «должна быть счастлива», что Турция закупает С-400, потому что благодаря этому Североатлантический блок становится сильнее.

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