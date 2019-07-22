Наталья Солженицына рассказала о новом музее писателя

Наталья Солженицына, общественный деятель и жена писателя Александра Солженицына, празднует 80-летие. Накануне юбилея она поговорила с «Известиями» в недавно открывшемся мемориальном музее-квартире мужа.

«Музеи, будь то музей Солженицына, или Шостаковича, или любого другого писателя, ученого, артиста, учат истории общества. Человек, одаренный внутренним огнем, способный творить, подобен лучу, который преодолевает все преграды. Через судьбы таких людей общество может больше и точнее узнать о времени, в котором они жили», — считает Солженицына.

В музее представлены этапы жизни семьи. Создатели решили показать, как в частной истории отразилась история страны. Экспозиция самой большой комнаты (зал «Нобелиана») посвящена творческому пути Солженицына.

В центральной витрине выставлены два полюса его судьбы — телогрейка зэка с лагерными номерами и фрак нобелевского лауреата. Среди экспонатов — лагерный блокнот, номера журналов «Новый мир» с первыми публикациями и мировые издания, снискавшие писателю славу пророка.

«Здесь фото людей, которые часто бывали в квартире, помогали в жизни. В другой комнате, посвященной «Архипелагу ГУЛАГ», — фото тех, кто помогал в работе. Перепечатывал, хранил, распространял, то есть работал вместо советских издательств, которые не хотели публиковать «Архипелаг», — пояснила Солженицына.

Еще одна важная часть экспозиции — кабинет времен работы над «Красным Колесом». Там представлен рабочий стол, пишущая машинка, аппарат для просмотра диафильмов, наборно-верстальная машина, на которой Солженицына набрала 20-томное вермонтское собрание сочинений.

Подробнее — в материале «Известий»:

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