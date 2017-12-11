Листовки с оскорблением Солженицына расклеили в Москве

Стикеры с оскорблением писателя Александра Солженицына расклеили на улице, названной в честь писателя. Об этом на своем сайте сообщили члены организации «Революционный Комсомол».

Листовки с надписью «Литературных власовцев вон из Москвы!», по словам активистов, стали ответом на установку мемориальной доски Александру Солженицыну. Ее должны установить 11 декабря на доме, в котором писатель был арестован после выхода романа «Архипелаг ГУЛАГ» в Париже, сообщает телеканал «360». Также в 2018 году на улице Солженицына планируется установить памятник писателю.

По словам одного из активистов Революционного коммунистического союза молодежи, «таких деятелей надлежит придать забвению и выкинуть на свалку истории». Кроме того, активисты пообещали демонтировать доску, если она будет установлена.

Вдова писателя Наталья Солженицына в эфире радиостанции «Говорит Москва» назвала действия активистов провокацией.

«Это люди ущербные интеллектуально и эмоционально. Ничего не поделаешь. Это наши люди. Приходится не то чтобы мириться, но учитывать, что они есть», — заявила она. Солженицына также добавила, что церемония открытия мемориальной доски, приуроченная к 99-летию писателя, состоится по плану в 15:00. Она отметила, что это единственное в Москве место, действительно связанное с ним.

Писатель Александр Солженицын скончался 3 августа 2008 года в своем доме на окраине Москвы из-за серьезных проблем со здоровьем.