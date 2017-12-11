Прямой эфир
Мир
Путин констатировал сохранение Сирии как суверенного государства
Общество
Глава МЧС вручил награды спасавшим людей в экстремальных ситуациях детям
Мир
Путин пообещал нанести мощный удар по террористам, если они поднимут голову
Мир
ВС РФ вместе с сирийской армией разгромили международных террористов в САР
Армия
Путин приказал приступить к выводу войск из Сирии
Экономика
Фьючерсы на биткоин на Чикагской бирже взлетели в первый день на 25%

Листовки с оскорблением Солженицына расклеили в Москве

0
Фото: ТАСС/Кавашкин Борис
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Стикеры с оскорблением писателя Александра Солженицына расклеили на улице, названной в честь писателя. Об этом на своем сайте сообщили члены организации «Революционный Комсомол».

Листовки с надписью «Литературных власовцев вон из Москвы!», по словам активистов, стали ответом на установку мемориальной доски Александру Солженицыну. Ее должны установить 11 декабря на доме, в котором писатель был арестован после выхода романа «Архипелаг ГУЛАГ» в Париже, сообщает телеканал «360». Также в 2018 году на улице Солженицына планируется установить памятник писателю

По словам одного из активистов Революционного коммунистического союза молодежи, «таких деятелей надлежит придать забвению и выкинуть на свалку истории». Кроме того, активисты пообещали демонтировать доску, если она будет установлена.

Вдова писателя Наталья Солженицына в эфире радиостанции «Говорит Москва» назвала действия активистов провокацией.

«Это люди ущербные интеллектуально и эмоционально. Ничего не поделаешь. Это наши люди. Приходится не то чтобы мириться, но учитывать, что они есть», — заявила она. Солженицына также добавила, что церемония открытия мемориальной доски, приуроченная к 99-летию писателя, состоится по плану в 15:00. Она отметила, что это единственное в Москве место, действительно связанное с ним.

Писатель Александр Солженицын скончался 3 августа 2008 года в своем доме на окраине Москвы из-за серьезных проблем со здоровьем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путь от арестанта до классика: интересные факты из жизни Солженицына
Путь от арестанта до классика: интересные факты из жизни Солженицына
11 декабря писателю исполнилось бы 98 лет
Объявлен конкурс на лучший проект памятника Солженицыну в Москве

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017