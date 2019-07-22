Прошедшие на Украине 21 июля внеочередные парламентские выборы, в ходе которых избирали 424 из 450 депутатов Верховной рады по смешанной системе (выборы не проводятся в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Крыму, который, согласно законодательству Украины, всё еще является ее территорией), имеют крайне важное значение для президента Владимира Зеленского и его партии «Слуга народа».

Им надо было побеждать во что бы то ни стало. Только в случае формирования партией «Слуга народа» правящей коалиции президент может провести замену руководителей силового блока страны и сформировать новое правительство.

Явка избирателей, по предварительным данным, не превысила 45%. Такая пассивность вызвана не только летними отпусками и дачным периодом, но и «тихим саботажем» местных руководителей против новой власти. В результате некоторые избирательные участки оказались к выборам не готовы. Были зарегистрированы и нарушения избирательного законодательства. Но всё это, как и отсутствие российских наблюдателей, и невозможность проголосовать в РФ большого числа граждан Украины, мало повлияет на легитимность выборов в глазах Запада.

В день голосования президент Владимир Зеленский сообщил о нежелании приглашать в кабинет министров «старых политиков». В качестве премьер-министра он хотел бы видеть экономиста, не имеющего политического прошлого и никогда прежде не занимавшего этот пост. Накануне парламентских выборов лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выразила готовность всячески помогать новому президенту. Однако теперь она на указанный пост рассчитывать не может, так как возглавляла правительство дважды: в 2005 году и в 2007–2010 годах.

Зато бывший президент Грузии и руководитель Одесской области Михаил Саакашвили рассчитывает вернуться в украинскую правящую элиту. Иначе трудно объяснить тот факт, что накануне выборов его партия «Рух новых сил» отказалась от участия в избирательной гонке. При этом Михаил Саакашвили призвал своих сторонников проголосовать за партию «Слуга народа». На самом деле он не мог не учитывать, что «Рух новых сил» не проходил в Верховную раду, так как по соцопросам его поддерживали лишь от 0,8 до 1,6 % избирателей.

О готовности сотрудничать с партией «Слуга народа» заявил и кандидат от «Европейской солидарности» (лидер — Петр Порошенко), вице-премьер-министр по вопросам интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе. Но только в том случае, если сохранится курс Украины на евроинтеграцию. Очевидно, что движение в данном направлении будет продолжено, но крайне сомнительно, что Владимир Зеленский пойдет на сотрудничество с указанной партией.

В гонке участвовали 22 политические партии, однако лишь пять из них, по предварительным данным, смогли пройти в парламент: «Слуга народа» (42,7–43,9 % голосов избирателей), «Оппозиционная платформа — За жизнь» (11,5–12,9 % голосов), «Европейская солидарность» (8,8–8,9 %), «Батькивщина» (7,6–8,5 %) и «Голос» (6,3–6,5 %). В такой ситуации возможно формирование правящей коалиции в составе партий «Слуга народа» и «Голос», но нужно учитывать итоги выборов и по мажоритарным избирательным округам.

Результаты парламентских выборов на Украине были ожидаемы. Явно националистические партии (например, Радикальная партия Олега Ляшко) в Верховную раду не прошли. Но не исключено прохождение отдельных их представителей по мажоритарным округам. Это свидетельствует о значительном ослаблении поддержки националистов со стороны избирателей. В целом украинский народ выступает за снижение уровня конфронтации внутри страны, поиск мирного урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе и постепенное восстановление отношений с Россией. Это хорошо понимают лидеры «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко, Виктор Медведчук и Вадим Рабинович. Итоги выборов это лишь подтвердили.

Ослабление поддержки в украинском обществе партий «Европейская солидарность» и «Батькивщина» отражает тенденцию на смену правящей элиты. Петр Порошенко и Юлия Тимошенко представляют собой уходящих политиков, которые олицетворяли Майдан 2014 года. Время их популярности уже прошло, теперь на смену им идут новые лидеры, в том числе из дружественной России «Оппозиционной платформы — За жизнь».

Прошедшие на Украине парламентские выборы выиграла партия президента Владимира Зеленского. Ему удастся сформировать правящую коалицию, которая не будет нести на себя отпечаток негативного прошлого. И теперь президент Украины оказался перед серьезным выбором: продолжить прежний курс на конфронтацию с РФ или попытаться выстроить с Москвой партнерские отношения в условиях серьезного давления со стороны Вашингтона и местных националистов. Хочется надеяться, что Владимир Зеленский сможет начать трудный диалог с Россией, так как это полностью отвечает интересам украинского народа.

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Автор — эксперт РИСИ