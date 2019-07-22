Ровно 75 лет назад Красная армия освободила Майданек — один из самых страшных лагерей уничтожения, созданных нацистами в Европе. В общей сложности через него прошло более 150 тыс. узников: из них более половины, в том числе 60 тыс. евреев, были убиты в газовых камерах или умерли от нечеловеческих условий содержания.

Сегодня перед нами стоит двойная задача. Во-первых, конечно, вспомнить о том, чем мы обязаны солдатам Красной армии, которые, рискуя жизнью, освобождали нацистские лагеря смерти. Мой народ жив, потому что эти солдаты не жалели собственных жизней, чтобы спасти Европу и весь мир от коричневой чумы. И вторая задача, не менее важная — делать всё, здесь и сейчас, чтобы трагедия той поры не могла повториться.

75 лет для истории срок небольшой. Но это продолжительность средней человеческой жизни. Сегодня живых солдат-освободителей и спасенных узников можно буквально пересчитать по пальцам. Нынешние поколения не только сами не видели ужасов мировой войны и холокоста — сплошь и рядом они даже не могут услышать об этом из первых уст. А между тем знать подробности трагедии необходимо каждому. Особенно потому, что, к сожалению, для очень многих она так и не стала уроком.

Понятно, что человеческая история знает множество трагедий. Изначально ее сопровождают ненависть, насилие, убийства. Причин всякий раз хватает — территориальные споры, конкуренция, взаимное непонимание. Были и провокации, в том числе вполне сознательные. Но трагедия Второй мировой войны, трагедия холокоста стоит особо среди всех этих бедствий. Потому что в основе ее лежала идеология. Кредо нацизма можно выразить так: «Я имею право убивать, потому что я лучше других». Если войны за территорию или за какие-то богатства заканчивались, как только определялась судьба предмета конфликта, то война на основе идеологии — это процесс до полного уничтожения «других».

К сожалению, сегодня мы видим, как международный терроризм фактически открыто берет на вооружение идеологию нацистов. Единственная разница: нацисты утверждали, что «имеют право» убивать, потому что они «высшая раса», а нынешние террористы кощунственно используют религию. «Мы должны убивать, потому что тогда попадем в рай», — заявляют они.

Понятно, что к подлинной вере в Бога эти бредни не имеют ни малейшего отношения. Истинно верующий человек прежде всего знает, что все люди — дети единого Бога и наш общий Небесный Отец требует от нас любить и уважать друг друга, вместе улучшать окружающий мир. Но терроризм до сих пор не получает адекватного отпора: мало этого, находятся даже государства, которые открыто поддерживают, вооружают и финансируют террористические организации.

К чему такая примиренческая политика привела три четверти века назад — хорошо известно. И от нас зависит, сумеем ли мы раздавить террористическую гадину, пока она не стала, как нацизм, угрозой всему человечеству. Это наш долг перед памятью миллионов жертв той войны. Это наш долг перед солдатами Красной армии и союзнических войск, которые своей кровью оплатили нашу свободу и самую жизнь.

Автор — главный раввин России