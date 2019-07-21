Полиция Гонконга применила резиновые пули для разгона демонстрантов

Полиция Гонконга открыла стрельбу резиновыми пулями по демонстрантам, выступающим против законопроекта об экстрадиции. Об этом в воскресенье, 21 июля, сообщает издание RTHK.

Ранее стражи порядка применили против протестующих слезоточивый газ, однако это не помогло разогнать толпу демонстрантов, которые бросали кирпичи и другие предметы в полицейских.

Столкновения сотрудников полиции с сотнями протестующих начались около 22:00 по местному времени (17:00 мск), спустя два часа после объявления о планах по зачистке района. Еще через час полиция подняла предупреждающий оранжевый флаг и открыла стрельбу резиновыми пулями.

Массовые акции в Гонконге продолжаются с 9 июня. Митингующие выражают протест законопроекту, цель которого — наладить механизм выдачи в материковый Китай людей, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Демонстранты считают, что поправки к закону об экстрадиции будут распространяться не только на фигурантов уголовных и коррупционных дел, но и на активистов, не согласных с политикой Пекина.

Из-за митингов парламент Гонконга отложил рассмотрение поправок к закону об экстрадиции.