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Демонстранты в Гонконге начали собираться у штаб-квартиры полиции

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Фото: Global Look Press/Wang Shen
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Участники протестных акций в Гонконге, выступающие против принятия закона об экстрадиции, вышли за пределы оговоренного с городскими властями и начали собираться у здания центрального управления полиции. Об этом написала газета South China Morning Post в воскресенье, 21 июля.

Отмечается, что недовольные вышли на третью массовую акцию протеста, согласованную с городскими властями, начав шествие около 15:30 по местному времени (10:30 мск) у парка Виктория. Однако спустя некоторое время полиция потребовала сократить длину маршрута. Вариант, предложенный сотрудниками правопорядка, предполагал обход стороной здания штаб-квартиры полиции Гонконга, а также ряд правительственных зданий и парламент, однако протестующие отказались подчиняться.

В настоящий момент колонна с участниками акции находится около ворот здания полиции города.

Массовые акции в Гонконге продолжаются с 9 июня. Митингующие выражают протест законопроекту, цель которого — наладить механизм выдачи в материковый Китай людей, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Демонстранты считают, что поправки к закону об экстрадиции будут распространяться не только на фигурантов уголовных и коррупционных дел, но и на активистов, не согласных с политикой Пекина.

Из-за митингов парламент Гонконга отложил рассмотрение поправок к закону об экстрадиции.

1 июля в Гонконге прошли две демонстрации: ежегодное шествие в честь 22-й годовщины передачи Гонконга Китаю и акция протеста у здания парламента. Шествие при участии почти 550 тыс. человек прошло спокойно. Протестующие же ворвались в здание парламента, стали громить помещение и расписывать стены антиправительственными лозунгами. Задержаны 13 участников штурма.

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