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Азаров сравнил украинцев с аквариумными рыбками

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Фото: РИА Новости/Александр Натрускин
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Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сравнил украинский народ с аквариумными рыбками из-за того, что людей уже пять лет держат в своего рода информационном «аквариуме». По его словам, власти превратили страну в банановую республику и уже «дошли до маразма», запрещая каналы, книги, статьи и въезды в страну.

«Киевский режим в своем намерении оградить население от любой правдивой информации убивает, сажает в тюрьмы, «выжимает» из страны всех, кто не согласен с его генеральной линией на создание в Украине атмосферы ненависти и страха», — цитирует Азарова «Украина.ру» 20 июля.

Политик отметил, что еще более дикими выглядят действия нацистов по запугиванию населения. По его словам, этих людей поддерживают карательные органы МВД и Службы безопасности Украины (СБУ).

В феврале Азаров заявил, что, несмотря на заявления Киева о разрыве связей с Россией, Москва в очередной раз подтвердила свой статус основного торгового партнера Украины. Он привел данные, согласно которым рост товарооборота между двумя странами в 2016 году вырос на 16,6% и составил $14,984 млрд. По мнению Азарова, причиной является то, что Украина не может обходиться без российских энергоресурсов, а поставки из других стран «обходятся слишком дорого для самой бедной страны Европы».

Азаров занимал должность премьер-министра Украины с марта 2010 года. 28 января 2014 года политик подал в отставку с поста главы правительства «с целью создать дополнительные возможности для общественно-политического компромисса».

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