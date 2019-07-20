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Белорусского комика не пустили на Украину из-за посещения Крыма

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Фото: vk.com/Ваня Усович
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Белорусского комика Ваню Усовича, у которого был запланирован концерт на Украине, не пустили в страну. Об этом в субботу, 20 июля, сообщает «Страна.ua».

Предполагаемой причиной такого решения стал визит артиста в Крым в 2016 году.

Как уточняет «Газета.ру», концерт Усовича отменили за полчаса до начала. При этом все билеты на шоу были распроданы. Организаторы предложили зрителям вернуть деньги.

19 июля сообщалось, что украинские националисты выразили возмущение недавним визитом российской ведущей Даны Борисовой в Киев, куда она приезжала на съемки телешоу «Пацанки» в качестве наставницы.

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