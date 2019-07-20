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Врачи оценили шансы боксера Дадашева на восстановление после отека мозга

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Фото: Global Look Press/Marcel Thomas
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Российский боксер Максим Дадашев, госпитализированный после боя с отеком мозга и уже перенесший трепанацию черепа, сможет восстановиться и вернуться к нормальной жизни. Прогноз врачей озвучил менеджер спортсмена Эгис Климас 20 июля.

По его словам, из-за отека мозга врачам пришлось удалить правую сторону черепа.

«В течение пары дней отек должен снизиться. Будем надеяться, что часть черепа будет возвращена на место. Врач говорит, что Макс может вернуться к нормальной жизни», — цитирует Климаса ТАСС.

Свой 14-й бой Дадашев провел 20 июля на арене MGM National Harbor в Оксон-Хилле (США), его соперником стал пуэрториканец Субриэль Матиас. После 11 раундов команда россиянина попросила остановить бой. В подтрибунном помещении боксеру стало плохо, он упал в обморок.

Из здания Дадашева выносили на носилках. В больнице врачи диагностировали у него отек мозга и решили проводить трепанацию черепа. Расходы на лечение спортсмена Федерация бокса России пообещала взять на себя.

28-летний Максим Дадашев выступает в первом полусреднем весе. Поражение от пуэрториканца стало для него первым. В предыдущих 13 боях он одержал победу, причем в 11 из них — нокаутом.

Бывший тренер россиянина Руслан Дотдаев предположил, что боксер «терпел до последнего».

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