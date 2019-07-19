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Дебютный бой Гассиева в супертяжелом весе отменили из-за травмы

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Дебютный поединок российского боксера Мурата Гассиева в супертяжелом весе против американца Джоуи Давейко отменили из-за полученной спортсменом травмы. Об этом ТАСС рассказали в команде спортсмена 19 июля.

Бой был назначен на 27 июля и должен был пройти в американском Арлингтоне, штат Техас. Однако Гассиев повредил спину и плечо, поэтому организаторы были вынуждены отменить поединок. В ближайшее время россиянин вылетит в Германию для проведения обследования, пишет RT.

Как уточняет сайт kp.ru, последний до этого бой Гассиев провел в июле 2018 года в Москве. Тогда он проиграл украинскому боксеру Александру Усику и лишился чемпионских поясов в первом тяжелом весе по версиям Всемирной боксерской организации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF). После поединка он перенес операцию на плече и не проводил боев.

На счету Марата Гассиева 28 поединков, в 26 из них он одержал победу.

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