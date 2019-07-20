Российский боксер Дадашев перенес трепанацию черепа после поединка

Федерация бокса РФ оплатит расходы на лечение российского спортсмена Максима Дадашева, госпитализированного с тяжелым отеком мозга после боя. Об этом заявил генсек организации Умар Кремлев 20 июля.

«Мы сейчас связываемся с его командой, мы возьмем на себя всё финансовое обеспечение, лечение спортсмена, его восстановление и транспортировку, если это будет необходимо», — цитирует его агентство ТАСС.

20 июля на арене MGM National Harbor в Оксон-Хилле (США) Дадашев встретился на ринге с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. После 11 раундов команда россиянина попросила остановить бой. В подтрибунном помещении боксеру стало плохо, он упал в обморок.

Уже в больнице врачи диагностировали у спортсмена отек мозга и решили проводить трепанацию черепа. В команде Дадашева сообщили, что операция продлилась два часа, однако давать какой-либо прогноз сложно.

После 11 раунда счет был 109:100, 108:101, 107:102 в пользу Матиаса, пишет «Газета.ру». Соперник Дадашева назвал его великолепным бойцом и воином и пожелал скорейшего выздоровления.

28-летний Максим Дадашев выступает в первом полусреднем весе. За свою профессиональную карьеру он провел 14 боев, поражение от пуэрториканца стало для него первым. В предыдущих 13 боях он побеждал, причем в 11 из них — нокаутом.

Бывший тренер россиянина Руслан Дотдаев назвал экс-подопечного талантливым спортсменом с «сумасшедшими волевыми качествами» и предположил, что боксер «терпел до последнего».