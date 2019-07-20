Прямой эфир

Боксер Дадашев госпитализирован с отеком мозга после поражения

0
Фото: Getty Images/Steve Marcus
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский боксер Максим Дадашев находится в критическом состоянии после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. По словам представителя спортсмена, у Дадашева диагностировали тяжелый отек мозга.

«Врачи в настоящий момент оперируют Дадашева. Проводят трепанацию черепа», — заявили агентству ТАСС.

Бой состоялся на арене MGM National Harbor в Оксон-Хилле (США) в ночь на 20 июля. Боксеры провели 11 раундов, после чего команда россиянина отказалась продолжать поединок. Счет был 109:100, 108:101, 107:102 в пользу Матиаса, пишет «Газета.ру».

Сразу после боя Дадашеву стало плохо. На носилках его вынесли из подтрибунного помещения и доставили в больницу. По словам его тренера Бадди Макгирта, ухудшению самочувствия могло также вызвать обезвоживание, сообщает «РИА Новости».

Матиас назвал Дадашева великолепным бойцом и воином и пожелал ему скорейшего выздоровления.

28-летний Максим Дадашев выступает в первом полусреднем весе. Поражение от пуэрториканца стало первым в его профессиональной карьере. До этого он одержал победу в 13 боях, причем в 11 из них — нокаутом.

Ранее 19 июля дебютный поединок российского боксера Мурата Гассиева в супертяжелом весе отменили из-за полученной им травмы. Его соперником должен был стать американец Джоуи Давейко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Американский боксер Пернелл Уитакер погиб в возрасте 55 лет
Рой Джонс проведет массовую тренировку на Красной площади

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017