Боксер Дадашев госпитализирован с отеком мозга после поражения

Российский боксер Максим Дадашев находится в критическом состоянии после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. По словам представителя спортсмена, у Дадашева диагностировали тяжелый отек мозга.

«Врачи в настоящий момент оперируют Дадашева. Проводят трепанацию черепа», — заявили агентству ТАСС.

Бой состоялся на арене MGM National Harbor в Оксон-Хилле (США) в ночь на 20 июля. Боксеры провели 11 раундов, после чего команда россиянина отказалась продолжать поединок. Счет был 109:100, 108:101, 107:102 в пользу Матиаса, пишет «Газета.ру».

Сразу после боя Дадашеву стало плохо. На носилках его вынесли из подтрибунного помещения и доставили в больницу. По словам его тренера Бадди Макгирта, ухудшению самочувствия могло также вызвать обезвоживание, сообщает «РИА Новости».

