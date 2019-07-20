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Почти 200 алжирских футбольных фанатов задержаны во Франции

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Фото: REUTERS/Jean-Paul Pelissier
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После победы сборной Алжира в Кубке африканских наций болельщики, живущие во Франции, устроили беспорядки. Полиция задержала 198 человек в нескольких городах страны, сообщает Le Figaro 20 июля.

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Из 198 задержанных 177 оставили под стражей, остальных отпустили через несколько часов. Больше всего людей собралось в Марселе — на улицы вышло около 25 тыс. человек, хотя власти города запретили проводить подобные манифестации после очередных беспорядков.

При этом больше всего задержанных оказалось в Париже — 102, из них 86 арестованы.

Матч между командами Алжира и Сенегала завершился со счетом 1:0, игра проходила в Каире.

После победы футбольные фанаты начали собираться у Елисейских Полей в Париже. Они размахивали флагами, взрывали петарды и поджигали файеры, жгли покрышки, сигналили в автомобилях и кидали различные предметы в сотрудников полиции. Движение по центральным улицам столицы оказалось парализовано. Чтобы успокоить болельщиков, правоохранителям пришлось неоднократно применять слезоточивый газ.

Шумные шествия прошли также в Лилле, Меце, Страсбурге и других городах.

Для сборной Алжира победа в Кубке африканских наций стала второй, пишет «Газета.ру». Впервые алжирская команда победила в 1990 году.

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