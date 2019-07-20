Во Франции зафиксировали самую высокую температуру в истории страны

Во время июньской жары во Франции температура впервые в истории измерений достигла 46 градусов по Цельсию, а не 45,9, как сообщалось ранее. Уточненные данные сообщила метеорологическая служба Франции Meteo France.

Отмечается, что пик аномально жаркой погоды установился во Франции в последнюю неделю июня. За это время несколько раз был побит абсолютный температурный рекорд. Сообщалось, что 28 июня в населенном пункте Галларг-ле-Монтюе департамента Гар была зафиксирована самая высокая температура за всю историю метеонаблюдений во Франции — 45,9 градуса тепла.

Как пишет «РИА Новости», позднее, после анализа всех данных Государственной климатологической сетью стало известно, что 28 июня в 10 км от Галларг-ле-Монтюе в городе Верарг столбик термометра достиг 46 градусов по Цельсию. Теперь Франция занимает шестое место среди европейских стран с самой высокой температурой, а самая жаркая погода была зафиксирована ранее в Греции и составила 48 градусов тепла.

В конце июня шесть человек погибли в европейских странах из-за аномальной жары. Во многих городах днем воздух прогревался до плюс 40 градусов. Три человека погибли в Италии, еще трое во Франции. Об аномальных температурах метеорологи предупреждали и жителей Чехии.