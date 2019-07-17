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Француженка отсудила €500 у хозяина часто кукарекающего петуха

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Фото: ТАСС/Zuma
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Жительница французского города Марньи-ле-Компьень отсудила у своего соседа €500 за слишком часто кукарекающего петуха.

Работающая стюардессой женщина утверждала, что крики птицы не дают ей выспаться перед рейсом, сообщает радиостанция France Info.

Полицейские и судьи зафиксировали, что петух, которого зовут Коко, способен прокукарекать 23 раза за 26 минут.

Владелец птицы, который, помимо штрафа, потерял €2 тыс. из-за оплаты судебных издержек, не согласился с решением суда и намерен подать апелляцию.

В начале июля сообщалось, что во Франции начался судебный процесс над домашним петухом Морисом. Иск против хозяйки птицы подала пожилая пара, недовольная тем, что петух слишком рано просыпается и будит своим криком всю округу.

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