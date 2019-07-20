Умер архитектор башен-близнецов в Куала-Лумпуре

Скончался аргентинский архитектор Сезар Пелли. Он ушел из жизни в возрасте 92 лет в США.

Сообщения о его смерти подтвердил в пятницу, 19 июля, президент Аргентины Маурисио Макри.

В Twitter он назвал работы Пелли предметом гордости для всех аргентинцев, передает «Газета.ру».

Самой известной работой архитектора считается проект башен-близнецов «Петронас» в столице Малайзии Куала-Лумпуре.

Ранее в июле стало известно, что 12 московских проектов попали в шорт-лист архитектурного «Оскара»