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Умер архитектор башен-близнецов в Куала-Лумпуре

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Фото: Casa Rosada (Argentina Presidency of the Nation)
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Скончался аргентинский архитектор Сезар Пелли. Он ушел из жизни в возрасте 92 лет в США.

Сообщения о его смерти подтвердил в пятницу, 19 июля, президент Аргентины Маурисио Макри.

В Twitter он назвал работы Пелли предметом гордости для всех аргентинцев, передает «Газета.ру».

Самой известной работой архитектора считается проект башен-близнецов «Петронас» в столице Малайзии Куала-Лумпуре.

Ранее в июле стало известно, что 12 московских проектов попали в шорт-лист архитектурного «Оскара»

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