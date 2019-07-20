Более полусотни человек отравились в Турции после банкета

Не менее 56 человек, включая 21 ребенка, получили пищевое отравление после банкета, проходившего в турецком городе Эрзинджан.

Как сообщает газета Cumhuriyet, мероприятие проходило по случаю ухода в армию одного из местных жителей. Среди блюд присутствовала курица, рис и долма.

Через некоторые время у гостей начались боли в животе, рвота и головокружение. 56 человек были срочно госпитализированы. Сейчас они находятся под наблюдением врачей. Всего на банкете находилось около 80 человек.

19 июля СМИ сообщили о массовом отравлении на свадьбе в Ровенской области Украины. В больницу попали не менее 60 человек, еще более 20 лечились дома.