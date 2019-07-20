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В Нигерии мужчина забрался на крыло самолета при взлете

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Фото: РЕН ТВ
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Мужчина проник на летное поле в аэропорту нигерийской столицы Лагос и попытался забраться на пассажирский самолет, который ожидал разрешение на взлет. Об этом сообщило издание The Independent.

Отмечается, что пилоты Boeing 737 уже запустили двигатели, однако пассажиры заметили неизвестного человека на крыле самолета и сообщили об этом экипажу воздушного судна.

Мужчина попытался даже пройти по фюзеляжу самолета, а затем хотел скрыться, но был задержан сотрудниками безопасности аэропорта. Свой поступок он объяснил тем, что хотел улететь в Гану.

25 февраля издание The Independent написало, как один из пассажиров воздушного судна китайской авиакомпании Lucky Air решил закинуть в двигатель авиалайнера несколько монет. Он признался, что сделал это «на удачу».

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