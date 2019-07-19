Путин прокомментировал план Медведчука по Донбассу

Президент России Владимир Путин прокомментировал план главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука относительно Донбасса. Об этом глава государства рассказал в интервью Оливеру Стоуну, текст которого был опубликован на сайте Кремля 19 июля.

По словам Владимира Путина, он не был посвящен в детали плана, хотя знал о нем. При этом он отметил, что ему кажется правильным призыв Медведчука к прямому диалогу с гражданами Донбасса и согласен с необходимостью выполнять Минские соглашения.

В ходе встречи с Виктором Медведчуком в четверг, 18 июля, Владимир Путин назвал условие, при котором возможно урегулирование ситуации в Донбассе.

17 июля участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовали режим бессрочного перемирия в Донбассе. Также стороны конфликта договорились об обмене пленными по формуле «всех установленных на всех установленных».

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине и продолжается до сих пор. Самопровозглашенные ДНР и ЛНР выступили против новой власти и объявили о своей независимости. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).