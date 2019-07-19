Прямой эфир

Путин прокомментировал план Медведчука по Донбассу

0
Фото: ТАСС/Пресс-служба Президента РФ/Михаил Климентьев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин прокомментировал план главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука относительно Донбасса. Об этом глава государства рассказал в интервью Оливеру Стоуну, текст которого был опубликован на сайте Кремля 19 июля.

По словам Владимира Путина, он не был посвящен в детали плана, хотя знал о нем. При этом он отметил, что ему кажется правильным призыв Медведчука к прямому диалогу с гражданами Донбасса и согласен с необходимостью выполнять Минские соглашения.

В ходе встречи с Виктором Медведчуком в четверг, 18 июля, Владимир Путин назвал условие, при котором возможно урегулирование ситуации в Донбассе.

17 июля участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовали режим бессрочного перемирия в Донбассе. Также стороны конфликта договорились об обмене пленными по формуле «всех установленных на всех установленных».

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине и продолжается до сих пор. Самопровозглашенные ДНР и ЛНР выступили против новой власти и объявили о своей независимости. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Согласованное перемирие в Донбассе впервые запрещает любое ведение огня
Советник Зеленского допустил возможность наступления на Донбасс

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017