Море по колено: самые необычные российские внедорожники

У «Сталкера» был шанс сделать карьеру в Европе. В 2009 году «Апал» получила заказ от немецкого бизнесмена Маркуса Неске на разработку аналогичного внедорожника, но на агрегатах Dacia/Renault Duster. Прототип наградили странным именем Travec Tecdrah и даже показали на Франкфуртском салоне в 2011 году. Планировалось, что внедорожник будет стоить €15 тыс., но производство так и не началось