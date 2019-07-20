Море по колено: самые необычные российские внедорожники

В России возобновили производство необычного внедорожника АПАЛ-21541 «Сталкер». У него стойкий к коррозии пластиковый кузов на крепком стальном каркасе и проверенные агрегаты Lada 4х4. Дизайн напоминает новый Suzuki Jimny, а цена стартует от 1 млн 233 тыс. рублей. «Известия» вспомнили еще несколько необычных российских внедорожников, по тем или иным причинам не ставших массовыми
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Фото: АПАЛ
Автомобиль разработала тольяттинская фирма «Апал», ведущий поставщик пластиковых деталей для российских автозаводов. Первые экземпляры продемонстрировали еще в 2003 году, однако поиски партнера для сборки автомобилей успехом не увенчались. Одно время выпуск «Сталкеров» планировали наладить в Чеченской Республике
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Фото: АПАЛ
До настоящего времени произвели всего семь автомобилей. Теперь производством «Сталкера» займется предприятие «ВИС-Авто». Согласно новому ОТТС, тираж машины ограничен — не более 150 штук в год. Этим и объясняется сравнительно высокая цена, ведь изначально пластиковый «Сталкер» планировали продавать немногим дороже обычной Lada 4х4
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Фото: autowp.ru
У «Сталкера» был шанс сделать карьеру в Европе. В 2009 году «Апал» получила заказ от немецкого бизнесмена Маркуса Неске на разработку аналогичного внедорожника, но на агрегатах Dacia/Renault Duster. Прототип наградили странным именем Travec Tecdrah и даже показали на Франкфуртском салоне в 2011 году. Планировалось, что внедорожник будет стоить €15 тыс., но производство так и не началось
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Фото: Lada
Для 1977 года «Нива» была инновационным автомобилем — независимая передняя подвеска, комфортабельный несущий кузов, постоянный полный привод. Этот автомобиль можно назвать родоначальником современных кроссоверов. Однако первый опытный образец будущей «Нивы» ВАЗ-Э2121 выглядел утилитарно — угловатые панели кузова, мягкий съемный верх. За зеленый цвет кузова один из прототипов прозвали «Крокодил»
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Фото: autowp.ru
За свою более чем 40-летнюю историю «Нива» (теперь она носит имя Lada 4х4) часто становилась объектом стороннего тюнинга. Внедорожник был довольно популярен за рубежом, но предлагался только в трехдверном кузове со скромным оснащением. Поэтому различные фирмы создавали свои варианты — пикапы, кабриолеты и даже автодома. Например, такой вариант «Нивы» с открытым верхом предлагал немецкий импортер машины Deutsche Lada
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Фото: drivetribe.com
Один из самых безумных вариантов был изготовлен Научно-техническим центром ВАЗа. «Бора» с примитивным пластиковым кузовом была на 200 кг легче обычной «Нивы». Заказчик планировал поставлять внедорожник в Латинскую Америку. Машиной заинтересовались в ОАЭ, но выпуск ограничился двумя прототипами. Позже в тольяттинском политехе на основе «Боры» разработают военный внедорожник «Сержант»
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Фото: autowp.ru
ПСА «Бронто», дочернее предприятие «АвтоВАЗа» разработало множество вариантов «Нивы», из которых самый обычный — «Фора» с удлиненным кузовом. А самый необычный — ВАЗ-212183 «Ландоле», вариант пляжного багги с открытым сзади кузовом и без дверей. Такой автомобиль могли бы оценить охотники и любители активного отдыха. Пытались машину предлагать и военным, переименовав ее в «Рысь-Десант»
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Фото: bronto-psa.ru
«Бронто» также производит различную спецтехнику на базе Lada 4х4, влючая инкассаторские броневики и вездеходы. Снегоболотоход «Марш» на гигантских шинах сверхнизкого давления способен уверенно передвигаться по снежной целине и тундре. Но при этом не наносит северной природе такого ущерба, как гусеничная техника
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Фото: nacekomie.ru
В начале 1990-х годов фирма «Автокам» из Набережных Челнов пыталась наладить производство британских внедорожников Rickman Ranger. Машины со стеклопластиковым кузовом и агрегатами Ford на родине предлагались в качестве кит-комплектов для самостоятельной сборки. Англичане в итоге не поставили большую часть из оплаченных комплектов, и «Автокам» пытался производить машины самостоятельно, на узлах «Москвичей» и «ИЖей»
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Фото: rusautomobile.ru
Фирма «АвтоТеза» из Шуи стала фактически правопреемником проекта Ranger, но решила значительно переработать исходную конструкцию. У внедорожника, проект которого разрабатывали в НАМИ, тоже был пластиковый кузов, но при этом он базировался на агрегатах «Нивы» и оснащался полным приводом. «Кентавр-2160» был изготовлен в четырех экземплярах, денег на его производство «АвтоТеза» не нашла
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Фото: uazbuka.ru
Не только «Нива» становилась базой для мелкосерийных российских внедорожников. В конце 1990-х годов Геннадий Хаинов, известный по самодельному спорткару «Лаура», организовал компанию Dragon Motor и начал делать свои внедорожники на шасси утилитарного УАЗ-31514. Astero отличался необычным дизайном трехдверного кузова, Jump! — съемными дверями и крышей. Силами санкт-петербургского и читинского заводов выпустили несколько десятков автомобилей
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Фото: Олег Шапкин
В 2004 году автомобильная компания Derways из Черкесска на шасси румынского внедорожника ARO начала производство собственной модели Cowboy. Простой кузов на трубчатом каркасе делали из стали, и только капот был пластиковым. Вместительный внедорожник оснащался либо бензиновым мотором ЗМЗ, либо дизелем Peugeot. В 2006 году американцы выкупили и закрыли завод ARO, из-за чего выпуск «Ковбоев» прекратился. Всего было выпущено 400 внедорожников, после чего Derways переключился на контрактную сборку китайских автомобилей
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Автор: Ё-авто
Проект «Ё-мобиль» был анонсирован Михаилом Прохоровым в 2010 году. Первоначально речь шла о доступном гибридном автомобиле с кузовом из базальтового волокна. Начался сбор заявок и строительство завода в Санкт-Петербурге. Однако сроки запуска постоянно сдвигались, а конструкцию «Ё-кроссовера» упрощали. Последние прототипы с композитными кузовами были построены на агрегатах Suzuki SX-4. Производство так и не начали, а вся конструкторская документация была передана ФГУП «НАМИ» за символическую сумму в €1
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