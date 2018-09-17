Кроссоверы для осеннего бездорожья: к чему готовиться?

Кроссоверы — как явление и класс — по-прежнему на пике популярности. Потому новинки всех форм и размеров сыплются как из рога изобилия. С частью премьер мы успели познакомиться в первой половине 2018 года, но осенне-зимний сезон оказался не менее щедрым на премьеры. Вот какие кроссоверы до конца этого года навестят российские шоурумы
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Фото: i.wheelsage.org
Новый BMW X5 без преувеличений и заискиваний — самый ожидаемый кроссовер сезона и, вполне возможно, года. Один из столпов класса в четвертом поколении стал больше, просторнее, сложнее, на порядок современнее и... порядком дороже. В основе — новая модульная платформа CLAR с пневматикой сзади и спереди, полноуправляемым шасси и активными стабилизаторами. Новый кузов стал легче за счет алюминиевых элементов, а его дизайн обещает быть поводом для жарких споров. Старт продаж нового X5 в России запланирован на ноябрь, и на момент дебюта кроссовер будет доступен с четырьмя моторами на выбор. Мощность — от 249 до 462 л. с. Цены — от 4 590 000 до 5 590 000 рублей
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Фото: mitsubishi-motors.ru
Mitsubishi Outlander обновился еще весной, но в связи с запуском производства в Калуге кроссовер только на днях поступил в продажу. За исключением настроек подвески, рестайлинг почти не затронул технику Outlander, зато «освежил» внешность, добавил изменений в салон и приподнял ценник в среднем на 80 тыс. рублей. Теперь за базовый Outlander с двухлитровым мотором в 146 л. с. и передним приводом придется отдать минимум 1 639 000 рублей. Полноприводные версии стартуют с отметки в 1 803 000 рублей. Топ-версия GT с 227-сильным мотором V6 и продвинутым полным приводом S-AWC оценивается в 2 400 000 рублей
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Фото: i.wheelsage.org
Q8 — большой купеобразный Audi, который ждут с нетерпением. Несмотря на то что платформой MLB, на которой он построен, уже успели воспользоваться Porsche Cayenne, Lamborghini Urus и VW Touareg. Благодаря им часть технических решений уже знакома: многорычажная подвеска, активные стабилизаторы, 48-вольтовая бортовая сеть, полноуправляемое шасси, адаптивная пневматика и так далее. Но в активе Audi — привод quattro с механическим дифференциалом и, наверное, главное — дизайн. Более смелый и продвинутый, чем в Q7. Осталось дождаться старта продаж и услышать ценник
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Фото: i.wheelsage.org
Осенняя премьера от Lexus — компактный UX. Он появится в России в середине осени и станет самым маленьким в кроссоверной линейке. Lexus предложит две комплектации UX: бензиновую 200 и гибридную 250h. И в той, и в другой присутствует двухлитровый безнаддувный силовой агрегат Dynamic Force мощностью 171 л. с., но в гибридном варианте он выступает дуэтом с 80-киловаттным электромотором, приводя в движение все четыре колеса. Ценник на новинку еще не обозначен, и остается гадать, насколько популярным окажется новый мини-Lexus. Но, судя по успеху NX, ставшего лидером среди компактных премиум-кроссоверов, осенний дебют UX будет громким
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Фото: i.wheelsage.org
Lada Xray Cross засветилась на ММАС-2018 в статусе шоукара, но до серийного выпуска уже рукой подать. Приподнятую новинку стоит ожидать как минимум под конец осени, и ожидание того стоит. Прежде всего Cross — это симбиоз решений, реализованных в Lada Xray и Vesta. Подвеска, рулевое управление, тормоза, настройки системы стабилизации и даже элементы салона претерпели изменения, и потенциально версия Cross будет выгодно отличаться от обычного Xray. Разумеется, стоимость новинки тоже обещает подрасти. На сколько — пока вопрос
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Фото: lada.ru
Lada 4x4 снова свежа: на «АвтоВАЗе» стартовало производство в очередной раз обновленного внедорожника. Как и следовало ожидать, модель 4x4 не получила фирменного «икс-лица» Lada, хотя намек на новый стиль уловим в оформлении переднего бампера и радиаторной решетки. Из очевидного же — новый черно-оранжевый дизайн приборной панели в оформлении интерьера и россыпь опций, большую часть которых вобрала в себя версия Black Edition. Так, за 598 900 рублей клиенту доступны кондиционер, обогреваемые регулируемые зеркала заднего вида, легкосплавные диски, улучшенная виброизоляция и фирменный черный цвет
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Фото: zotye-motors.ru
Zotye Coupa — свежее имя из Поднебесной, но нареченный автомобиль уже известен. Фактически Coupa — это бесхитростный ренейминг купеобразной версии Zotye T600, хорошо знакомой китайскому покупателю. У нас Coupa — третья модель в линейке Zotye, и приехала она с единственным силовым агрегатом объемом 1,5 л и мощностью 145 л. с., зато в двух версиях: с механической и автоматической коробками передач. Комплектаций у Coupa две, и даже базовая, чей ценник слегка не дотягивает до миллиона рублей, неплохо упакована: пара подушек безопасности, кожаный салон, бесключевой доступ, запуск мотора с кнопки, двухзонный климат-контроль, виртуальный приборный щиток и даже камера заднего вида
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Фото: i.wheelsage.org
Новый Subaru Forester — премьера знаковая. За узнаваемым в первом приближении силуэтом скрывается совершенно новая модульная платформа SGP. Ее внедрение позволило Subaru заявить о новом уровне безопасности и улучшении управляемости моделей. Новому Forester всерьез прочат отличные ездовые качества. Вместе с ними новинка получит более мощный 185-сильный оппозитный мотор в топ-версиях и… исключительно бесступенчатую трансмиссию вне зависимости от комплектации. Иными словами, факт подорожания Forester из категории «скорее всего» смещается в категорию «неизбежно». До объявления цен осталось совсем чуть-чуть
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Фото: i.wheelsage.org
Дебют нового «Патриота» УАЗ решил сделать виртуальным. 20 сентября новинка блеснет в ходе YouTube-трансляции прямо со сборочной линии ульяновского завода. Ожидается, что новый «Патриот» не получит значительных изменений в экстерьере, в сторону комфорта изменится подвеска, а в рулевом механизме появятся новые элементы, качественно меняющие управляемость. Часть узлов будет заимствована у коммерческой версии «Профи», а интерьер получит пакет обновлений, сформированный УАЗом на основе пожеланий клиентов. В целом обновление обещает если и не видоизменить внедорожник, то как минимум подтянуть его до современных стандартов
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Фото: i.wheelsage.org
VW Tiguan в России давно не новинка. Но версия Offroad свежее яблока — комплектация разработана специально для России и анонсирована к октябрю нынешнего года. Tiguan Offroad будет представлен с внедорожным пластиковым обвесом с передним бампером, увеличивающим угол въезда до 26 градусов, а также тремя моторами на выбор: 1,5-литровым бензиновым и двухлитровым дизельным равной мощности в 150 л. с. и 180-сильным бензиновым агрегатом объемом 2 л
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Фото: youtube.com
Kia Sportage «обновился» аккурат к Московскому автосалону – 2018, однако продажи посвежевшего кроссовера обещаны лишь к ноябрю. Примерно тогда же российский офис Kia озвучит и прайс-лист. Что известно сейчас: кроссовер обзаведется версиями с 2,4-литровым атмосферным мотором GDI с непосредственным впрыском, а дизельные Sportage получат новую 8-ступенчатую автоматическую коробку передач
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