Кроссоверы для осеннего бездорожья: к чему готовиться?

Новый BMW X5 без преувеличений и заискиваний — самый ожидаемый кроссовер сезона и, вполне возможно, года. Один из столпов класса в четвертом поколении стал больше, просторнее, сложнее, на порядок современнее и... порядком дороже. В основе — новая модульная платформа CLAR с пневматикой сзади и спереди, полноуправляемым шасси и активными стабилизаторами. Новый кузов стал легче за счет алюминиевых элементов, а его дизайн обещает быть поводом для жарких споров. Старт продаж нового X5 в России запланирован на ноябрь, и на момент дебюта кроссовер будет доступен с четырьмя моторами на выбор. Мощность — от 249 до 462 л. с. Цены — от 4 590 000 до 5 590 000 рублей