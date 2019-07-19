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Эксперт назвал преждевременными поставки Су-57 на экспорт

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Говорить о реальных поставках истребителей пятого поколения Су-57 иностранным заказчикам преждевременно, рассказал «Известиям» директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

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Так он прокомментировал условия закупки Су-57 Индией, которые назвал главный маршал авиации ВВС страны Бирендер Сингх Дханоа в интервью изданию «Красная звезда» от 19 июля.

По его словам, Нью-Дели будет готов вернуться к вопросу о сотрудничестве с Россией в разработке и приобретении истребителя после того, как Су-57 примут на вооружение российской армии и он покажет себя в деле.

Уникальные тактико-технические характеристики этого истребителя должны сперва послужить России, и отправлять его на экспорт пока рановато, убежден военный эксперт.

Су-57 — это сверхсовременная машина пятого поколения, в которой применены системы искусственного интеллекта. Она создана как для превосходства в воздушном бою, так и для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей, подчеркнул Михайлов.

Он добавил, что в ближайшие десятилетия развитие боевой авиации определять будут Россия, США и Китай, которые обзавелись собственными истребителями пятого поколения.

В конце июня Минобороны РФ подписало с холдингом «Сухой» контракт на поставку истребителей Су-57. По договору оборонное ведомство получит 76 самолетов.

Истребитель Су-57 может развивать скорость до 2600 км/ч, обнаруживать летательные аппараты на расстоянии в несколько сотен километров и вести одновременно до 30 целей. Истребитель успешно прошел испытания в реальных боевых условиях в Сирии.

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