Район Липецка застроят новыми невысокими домами

В Липецке в одном из кварталов в Левобережье полностью обновят жилой фонд. Речь идет об участке, ограниченном улицами Зои Космодемьянской, Земной, Спиртзаводской и проездом Осенним. Проект планировки и межевания квартала заказал городской департамент градостроительства и архитектуры.

Как уточняет GOROD48, участок площадью 18 тыс. кв. м полностью освободят от аварийного и ветхого жилья и застроят многоквартирными домами не выше восьми этажей. Новые здания возведут как на месте уже снесенных домов, так и на месте только планируемых к сносу.

Там также появятся социальные учреждения и дополнительные объекты инфраструктуры. Кроме того, проектировщик обязательно должен вписать в район автостоянки и площадки для выгула собак. Обязательно наличие инфраструктуры для маломобильных людей.

Проектировщика должны выбрать 24 июля. Проект планировки территории подготовят к середине сентября.

Ранее сообщалось, что до конца 2019 года в Липецке должны отремонтировать и благоустроить 131 двор.