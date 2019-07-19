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Старинный храм восстановят в Липецкой области

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Фото: lipetskmedia.ru
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В Липецкой области в селе Крутченская восстанавливается старинный храм на деньги благотворителей. Работы начались летом 2018 года. Инициатором стал спикер законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров. При поддержке парламентария удалось собрать 14 млн рублей.

Пока на ремонт храма потратили 6 млн рублей из собранной суммы. Возведен новый крест, рабочие занимаются внутренней отделкой помещения. По просьбам местных жителей подрядчики пообещали ускорить процесс ремонта и улучшить его качество. Через несколько дней здесь появится новый позолоченный купол.

Как отмечает Lipetskmedia, Троицкому храму более 100 лет. Сначала это была деревянная церковь, но в середине XIX века местные жители за свои деньги построили кирпичное здание.

Восстановление храма — лишь один из пунктов программы сотрудничества двух парламентов, Липецкого и Петербургского. Проекты по сохранению историко-культурного наследия и развитию туризма — одно из приоритетных направлений совместной работы, пишет агентство.

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