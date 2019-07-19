Грушко заявил о неприязни США к проявляющим суверенитет странам

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил о неприязни Соединенных Штатов к странам, которые проявляют признаки суверенитета.

По его словам, планы США ввести санкции против Турции за покупку российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, а также исключение Анкары из программы по созданию истребителей F-35 являются тому подтверждением.

«Эта такая линия политики США — наказывать тех, кто проявляет малейшие признаки суверенитета, отстаивает собственные экономические интересы и пытается не подчиняться диктату из Вашингтона», — цитирует «РИА Новости» дипломата в пятницу, 19 июля.

Вводимые западными странами ограничения, в том числе антироссийские санкции со стороны Соединенных Штатов, замглавы МИД РФ назвал неэффективными мерами, которые «сеют недоверие» между государствами. В частности, он заявил о бессмысленности очередного законопроекта о санкциях против Москвы, который на днях был внесен в конгресс США.

«Уже было двадцать пакетов санкций. <…> Наша позиция не меняется: это абсолютно бессмысленное действо, которое разрушает международные отношения», — заявил Грушко.

По словам дипломата, сегодняшняя внешняя политика США и ее российское измерение стали заложниками внутренней политики Соединенных Штатов.

16 июля президент США Дональд Трамп заявил, что не продаст Турции истребители-бомбардировщики F-35, поскольку страна согласилась на покупку российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Поставки систем начались 12 июля и предположительно продлятся до апреля 2020 года. Решение Вашингтона президент республики Реджеп Тайип Эрдоган назвал грабежом, напомнив, что за самолеты Анкара заплатила не менее $1,4 млрд.

11 июля палата представителей конгресса США одобрила предложенную демократами поправку к проекту оборонного бюджета на 2020 финансовый год, предусматривающую возможность введения санкций против госдолга России.