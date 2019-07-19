Прямой эфир

Меркель назвала свое здоровье личным вопросом

0
Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что понимает интерес общественности к своему здоровью, но эту тему считает личной. Бундесканцлер подчеркнула, что уже ответила на вопросы о своем самочувствии и имеет «собственный большой интерес» в сохранении здоровья, пишет «РИА Новости».

На своем посту она намерена оставаться до конца срока и заверила, что сможет выполнять свои обязанности, сообщает ТАСС.

«Вы меня уже давно знаете, я могу выполнять свои задачи», — сказала Меркель, добавив, что после 2021 года «будет другая жизнь».

Общественность обеспокоилась здоровьем 65-летнего канцлера после трех приступов дрожи, которые были замечены у политика на официальных мероприятиях. Недуг настигал Меркель на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским 18 июня, с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером 27 июня и финским премьером Антти Ринне 10 июля. Утверждается, что во время третьего приступа Меркель шептала: «Я справлюсь».

Примечательно, что тремор начинался, когда канцлеру приходилось долго стоять из-за церемонии прослушивания гимнов. Возможно, поэтому впоследствии протокол был изменен — с премьер-министром Дании Метте Фредериксеном 11 июля и молдавским премьером Майей Санду 16 июля канцлер слушала гимны сидя.

На вопросы Меркель отвечает, что общественности не следует беспокоиться по этому поводу. Однако в «Христианско-демократическом союзе» (ХДС) уже заговорили о досрочной отставке Меркель. Врачи полагают, что она может страдать ортостатическим тремором, пишет «Газета.ру».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Германии оценили возможность отставки Меркель из-за приступов дрожи
Путин по телефону поздравил Меркель с юбилеем

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017