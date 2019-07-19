Меркель назвала свое здоровье личным вопросом

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что понимает интерес общественности к своему здоровью, но эту тему считает личной. Бундесканцлер подчеркнула, что уже ответила на вопросы о своем самочувствии и имеет «собственный большой интерес» в сохранении здоровья, пишет «РИА Новости».

На своем посту она намерена оставаться до конца срока и заверила, что сможет выполнять свои обязанности, сообщает ТАСС.

«Вы меня уже давно знаете, я могу выполнять свои задачи», — сказала Меркель, добавив, что после 2021 года «будет другая жизнь».

Общественность обеспокоилась здоровьем 65-летнего канцлера после трех приступов дрожи, которые были замечены у политика на официальных мероприятиях. Недуг настигал Меркель на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским 18 июня, с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером 27 июня и финским премьером Антти Ринне 10 июля. Утверждается, что во время третьего приступа Меркель шептала: «Я справлюсь».

Примечательно, что тремор начинался, когда канцлеру приходилось долго стоять из-за церемонии прослушивания гимнов. Возможно, поэтому впоследствии протокол был изменен — с премьер-министром Дании Метте Фредериксеном 11 июля и молдавским премьером Майей Санду 16 июля канцлер слушала гимны сидя.

На вопросы Меркель отвечает, что общественности не следует беспокоиться по этому поводу. Однако в «Христианско-демократическом союзе» (ХДС) уже заговорили о досрочной отставке Меркель. Врачи полагают, что она может страдать ортостатическим тремором, пишет «Газета.ру».