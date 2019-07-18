В Германии оценили возможность отставки Меркель из-за приступов дрожи

Канцлер Германии Ангела Меркель хорошо себя чувствует и останется на своем посту до конца срока. Полномочия Меркель истекают в 2021 году. Об этом заявил глава канцелярии федерального канцлера Хельге Браун 18 июля.

«Мы должны довести этот срок до конца», — цитирует Брауна «Газета.ру».

Сомнения по поводу здоровья Меркель возникли у общественности после трех приступов дрожи, которые были замечены у политика на официальных мероприятиях. Впервые на публике ей стало плохо во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским 18 июня. Ситуация повторилась 27 июня на встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и 10 июля с финским премьером Антти Ринне.

Эксперт по чтению по губам заявила, что во время третьего приступа Меркель шептала: «Я справлюсь».

Все три раза тремор начинался, когда Меркель приходилось долго стоять во время прослушивания гимнов. После этого протокол подобных церемоний дважды менялся. На встрече с премьер-министром Дании Метте Фредериксеном 11 июля и молдавским премьером Майей Санду 16 июля канцлер вместе с гостями слушала гимны сидя.

О досрочной отставке Меркель ранее заговорили в «Христианско-демократическом союзе» (ХДС). Канцлер и сама отмечала, что этот срок станет для нее последним и после 2021 года она уйдет из политики.

Врачи полагают, что Меркель может страдать болезнью Паркинсона, рассеянным склерозом или ортостатическим тремором. Сама же канцлер на вопросы журналистов отвечает, что недомогание «как появилось, так само и пройдет» и общественности не следует беспокоиться по этому поводу.

17 июля Ангеле Меркель исполнилось 65 лет. С юбилеем ее поздравил, в частности, президент России Владимир Путин. Обращаясь на «ты», российский лидер пожелал крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов.