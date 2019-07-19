Группа «Ленинград» открыла юбилейное «Нашествие»

В Большом Завидово сегодня музыка будет звучать нон-стоп. Более 40 концертов за один день. В программе — выступления Би-2, «Ночных снайперов», Найка Борзова, групп «Мумий Тролль» и «Операция Пластилин». Завершится фестивальный день в час ночи концертом «Дельфина». Накануне юбилейное «Нашествие» открыла группа «Ленинград», позже на сцену вышел Глеб Самойлов с коллективом The Matrixx. За четыре дня на крупнейшем музыкальном фестивале страны выступят более 130 коллективов.