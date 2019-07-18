«Ленинград» и Глеб Самойлов первыми выступят на «Нашествии»

Первые выступления музыкантов на крупнейшем в стране фестивале «Нашествие» — уже сегодня. На сцену выйдут участники группировки «Ленинград» и Глеб Самойлов. «Нашествие» впервые продлится четыре дня. Официальное открытие музыкального праздника намечено на пятницу. Всероссийский фестиваль пройдет 19, 20 и 21 июля в Большом Завидово Тверской области. На трех сценах выступят более 130 коллективов. «Нашествие» отметит 20-летие в компании Вячеслава Бутусова, Ольги Кормухиной, групп «Сурганова и оркестр», «Алиса», «Сплин», «Би-2», ДДТ и «Аквариум». Кроме того, зрители «Нашествия» смогут переключиться с музыки на кинематограф. Все желающие увидят шпионский боевик телеканала РЕН ТВ — «СМЕРШ».