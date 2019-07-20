20 июля исполняется 95 лет со дня рождения Татьяны Михайловны Лиозновой, знаковой фигуры для нашего кинематографа. Она была абсолютно разнообразный художник. За что бы не бралась, все удавалось. «Семнадцать мгновений весны», «Карнавал», «Три тополя на Плющихе», «Евдокия». Любой жанр она осваивала, и получалось у нее блистательно. В каждом ее фильме ты видел жизнь человека.

В советское время женщина-режиссер была большой редкостью. Если вспомнить, то на пальцах одной руки можно перечесть — Лиознова, Лариса Шепитько, Динара Ассанова, Алла Сурикова, Лариса Дружинина. И при своей абсолютной женственности Татьяна Михайловна обладала предельно сильным, стальным характером, умела держать съемочную площадку под полным контролем, а это, поверьте, очень сложно даже мужчинам-режиссерам. Она понимала, как работать с оператором, группой, артистами, костюмерами.

Лиознова чувствовала жанр. А главным ее дарованием, бесспорно, было умение выбирать артистов. Когда она снимала «Семнадцать мгновений весны», то в один момент поняла, что картина разваливается, несмотря на беспрецедентное количество звезд в кадре. Ее надо было собрать, но как это сделать? Нужен был связующий элемент, и тогда она придумала закадровый текст. На роль рассказчика пробовала многих артистов. Ей нравился голос Юрия Яковлева, но убедительней все же был Ефим Копелян. Он обладал уникальным тембром. Публика ему поверила.

Татьяну Лиознову за глаза называли «железной леди». Она умела подчинять себе актеров и и добивалась того, что ей было необходимо. В фильме «Три тополя на Плющихе» на главные роли были утверждены Татьяна Доронина и Олег Ефремов. С ними очень сложно работать. Татьяна Васильевна — актриса властная, непокорная. Не говоря уже об Олеге Николаевиче. Он хотя и гибкий был человек, но тоже очень своенравный. А Татьяна Михайловна всё же сумела создать ансамбль. Дуэт Доронина-Ефремов так понравился зрителям, что они «поженили» артистов.

Ко всем достоинствам у нее было уникальное чутье на музыку. Она понимала ее, знала, что нужные акценты поможет создать композитор. В содружестве с Микаэлом Таривердиевым Лиознова сняла две картины — «Семнадцать мгновений весны» и «Мы, нижеподписавшиеся». Работала с Максимом Дунаевским, Александрой Пахмутовой, Андреем Эшпаем, Гией Канчели.

Всю жизнь она трудилась на Студии им. Горького. Почти тридцать лет была художественный руководителем Объединения детских и юношеских фильмов. Правда, сама детских фильмов не снимала. Думаю, картина «Карнавал» была ее попыткой снять что-то молодежное и как-то оторваться от «Семнадцати мгновений весны». Эта музыкальная комедия имела ошеломляющий успех. Какие там великолепные актерские работы! Что ни актер, то неожиданность, сюрприз, абсолютный талант. Яковлев, Муравьева, Лучко, Абдулов... Даже маленькие роли она могла так подать, что они запоминались. В этом смысле она уникальный художник.

Последнюю свою картину Татьяна Лиознова сняла в 1986 году — «Конец света с последующим симпозиумом». Думаю, не многие ее видели. Больше работать ей не дали.

Когда началась перестройка, Татьяну Лиознову как бы отодвинули в сторону. Это коснулось не только ее, но и Льва Кулиджанова, Станислава Ростоцкого, Марлена Хуциева и даже Сергея Бондарчука. Выдающихся режиссеров буквально спихнули с пьедестала. Многие еще помнят беспредел, который творился на историческом Пятом съезде кинематографистов СССР, проходившем в 1986 году в Кремле. Он привел в правление Союза молодых и агрессивных. Съезд был беспощадный, жестокий. Татьяна Михайловна тоже попала в список «распятых».

Когда получаешь много комплиментов, наград, внимания и вдруг в какой-то момент все обрывается, у художника наступает депрессия. Он становится похож на ребенка, который только научился ходить, а мама отошла в сторону и не поддерживает. И ее поставили в такие условия: «Ну иди сама! Карабкайся, добивайся». Она знала себе цену. Очень страдала, что осталась невостребованной. При своем железном характере не могла это принять.

Потом наступило время коммерциализации. Дешевые комедии, легкое кино на потребу публики. Лиознова не смогла и в эту историю встроиться. Жила будто в каком-то забытье... А была красивой, сильной женщиной, выдающимся художником. Очень хотелось бы, чтобы созданные ею фильмы не перекрашивали, не редактировали, а просто чаще показывали по телевидению.

Автор — народный артист России, сценарист, драматург, кинорежиссер, лауреат Государственной премии

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