В Таиланде туристов оштрафовали за купание голышом

Власти Таиланда задержали и оштрафовали иностранных туристов, которые купались в море обнаженными. Инцидент произошел в провинции Краби в ночь на четверг, 18 июля, сообщает издание Thaiger.

В нудистском заплыве принимали участие пять девушек и один молодой человек в возрасте от 17 до 20 лет, приехавшие из Великобритании, Испании, Австралии и Японии. Они рассказали полицейским, что им стало скучно, поскольку все бары были закрыты из-за религиозных праздников. Тогда молодые люди решили искупаться голышом.

Задержанным предъявили обвинения в нарушении общественного порядка. Туристы признали свою вину и выплатили штраф в размере 500 бат ($16,6) с человека. Они извинились и пообещали больше не купаться голыми, после чего их освободили.

В апреле полиция Камбоджи задержала британских туристов, которые, будучи нетрезвыми, пытались попасть в здание турецкого посольства. Британцев заставили писать письма с извинениями.