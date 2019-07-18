Прямой эфир

В Таиланде туристов оштрафовали за купание голышом

0
Фото: thethaiger.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Таиланда задержали и оштрафовали иностранных туристов, которые купались в море обнаженными. Инцидент произошел в провинции Краби в ночь на четверг, 18 июля, сообщает издание Thaiger.

В нудистском заплыве принимали участие пять девушек и один молодой человек в возрасте от 17 до 20 лет, приехавшие из Великобритании, Испании, Австралии и Японии. Они рассказали полицейским, что им стало скучно, поскольку все бары были закрыты из-за религиозных праздников. Тогда молодые люди решили искупаться голышом.

Задержанным предъявили обвинения в нарушении общественного порядка. Туристы признали свою вину и выплатили штраф в размере 500 бат ($16,6) с человека. Они извинились и пообещали больше не купаться голыми, после чего их освободили.

В апреле полиция Камбоджи задержала британских туристов, которые, будучи нетрезвыми, пытались попасть в здание турецкого посольства. Британцев заставили писать письма с извинениями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Полиция Таиланда задержала двух россиянок по подозрению в мошенничестве
Названы наиболее частые жалобы российских туристов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017