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В России назвали санкции ЕС против Турции недобросовестной дипломатией

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Введение санкций в одностороннем порядке стало популярной концепцией, которую Россия считает подменой международного права и осуждает. Таким образом директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин прокомментировал санкции Евросоюза против Турции из-за бурения скважины в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.

По его словам, «санкции могут быть применены только по решению Совета безопасности ООН». Тем не менее у многих стран, и в частности у США, «такой санкционный инструментарий <…> чрезвычайно развит» и работает по тысяче различных направлений.

Ветер с Кипра дул: РФ выступает против санкций ЕС в отношении Турции
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«Это, собственно, та концепция, которая подменяет международное право, которое все мы с вами учили в институте, порядком, основанным на правилах, которые выдумываются самими отдельными государствами и группами государств и применяются в зависимости от политической конъюнктуры, чаще всего сиюминутной», — сказал Келин в интервью агентству «РИА Новости».

Одним из результатов подобной концепции Москва считает ограничения, введенные ЕС против Турции. Такими методами дипломатия вестись не должна, подчеркнул Келин.

16 июля ЕС приостановил диалог с Анкарой на высшем уровне из-за геологоразведки месторождений углеводородов в Средиземном море — сейчас в ИЭЗ Кипра находятся турецкие буровые установки «Фатих» и «Явуз». Санкции предполагают сокращение объема помощи на вступление в ЕС за 2020 год, прекращение переговоров по соглашению об авиасообщении и торговле и другие меры.

Кипр и Греция считают действия Турции незаконными, остановить работы призвали Россия и США. Однако Турция утверждает, что воды, где ведется добыча, принадлежат так называемому континентальному шельфу республики. Северный Кипр оккупирован Турцией с 1974 года, она считает эти территории своими.

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