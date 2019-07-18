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Четвертый энергоблок готовят к работе после замыкания на Калининской АЭС

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Калининской АЭС
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Четвертый энергоблок Калининской АЭС, частично отключившийся из-за короткого замыкания на станции, готовят к оперативному подключению к энергосистеме. Об этом заявил директор Департамента коммуникаций «Росэнергоатома» Андрей Тимонов.

«Первые два энергоблока разгружены полностью, четвертый блок также отключен от сети, но реактор находится на мощности, и мы готовы оперативно его нагружать и подключать к энергосистеме», — приводит его слова «РИА Новости».

Третий, неотключавшийся энергоблок работает на 750 МВт из возможных 1000 МВт.

Как пояснил Тимонов, замыкание произошло на одном из выключателей трансформатора, из-за чего отключился весь трансформатор тока, а вместе с ним и две высоковольтные линии. Из-за этого от сети оказались отключены три энергоблока из четырех.

Радиационный фон в норме, на потребителей инцидент не повлияет благодаря резервной подаче энергии. На станции работает комиссия Минэнерго.

Калининская АЭС была введена в эксплуатацию в 1984 году. Станция расположена на южном берегу озера Удомля в 125 км от Твери. Она выдает мощность на Тверь, Москву, Санкт-Петербург, Владимир. Установленная мощность данной АЭС — 4000 МВт, указано на сайте «Росэнергоатома».

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