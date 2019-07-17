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МИД Ирана осудил убийство турецкого дипломата в иракском городе Эрбиль

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Фото: REUTERS/Azad Lashkari
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Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран решительно осудило убийство заместителя генерального консула Турции в столице Иракского Курдистана Эрбиле. Об этом в среду, 17 июля, заявил официальный представитель ведомства Аббас Мусави.

«Терроризм нанес огромный урон странам Ближнего Востока, и мы решительно осуждаем это вооруженное нападение на турецких дипломатов», — приводит его слова телеканал «Аль-Маядин».

Мусави подчеркнул, что для борьбы с терроризмом в регионе необходимо добиться прекращения его политической, финансовой и идеологической поддержки.

Ранее, 17 июля, в МИДе Турции подтвердили информацию о нападении на дипломатов, находившихся в одном из ресторанов Эрбиля. Жертвой происшествия стал сотрудник генконсульства Турции.

В органах безопасности Ирака сообщили, что погибли заместитель генерального консула Турции в Ираке и еще два дипломата.

В свою очередь, турецкая сторона пообещала принять ответные меры после произошедшего. Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин заявил, что «поиск преступников начат».

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