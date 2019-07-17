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В МИД Турции подтвердили нападение на дипломатов в Эрбиле

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Фото: TAСС/Zuma/Diego Cupolo
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В МИД Турции подтвердили сообщения СМИ о нападении на дипломатов, находившихся в одном из ресторанов города Эрбиль, столице Иракского Курдистана. Об этом в среду, 17 июля, передает Haberturk со ссылкой на внешнеполитическое ведомство страны.

По информации министерства, жертвой нападения стал сотрудник генконсульства Турции.

Местные правоохранительные органы уже выясняют обстоятельства произошедшего, отмечает RT.

Ранее в этот же день СМИ передавали, что три человека стали жертвами инцидента в Эрбиле. Один из погибших был турецким дипломатом.

В иракских органах безопасности рассказали, что погибли заместитель генерального консула Турции в Ираке и еще два дипломата.

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