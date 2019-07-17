Замгенконсула Турции в Ираке погиб в результате нападения в Эрбиле

Заместитель генерального консула Турции в Ираке, а также два других дипломата погибли в городе Эрбиль в результате вооруженного нападения на ресторан. Об этом в среду, 17 июля, сообщили «РИА Новости» в иракских органах безопасности.

«Неизвестный открыл огонь из огнестрельного оружия по группе сотрудников турецкого консульства в Эрбиле в одном из ресторанов города, в результате погибли заместитель генконсула Турции и двое его сопровождавших дипломатов», — отметил собеседник агентства.

В турецком посольстве в Багдаде пока не уточнили должности погибших дипломатов. О происшествии стало известно ранее 17 июля.

21 июня не менее 10 человек погибли и более 30 получили ранения при взрыве в мечети в Багдаде.