Прямой эфир

Замгенконсула Турции в Ираке погиб в результате нападения в Эрбиле

0
Фото: Global Look Press/dpa
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заместитель генерального консула Турции в Ираке, а также два других дипломата погибли в городе Эрбиль в результате вооруженного нападения на ресторан. Об этом в среду, 17 июля, сообщили «РИА Новости» в иракских органах безопасности.

«Неизвестный открыл огонь из огнестрельного оружия по группе сотрудников турецкого консульства в Эрбиле в одном из ресторанов города, в результате погибли заместитель генконсула Турции и двое его сопровождавших дипломатов», — отметил собеседник агентства.

В турецком посольстве в Багдаде пока не уточнили должности погибших дипломатов. О происшествии стало известно ранее 17 июля.

21 июня не менее 10 человек погибли и более 30 получили ранения при взрыве в мечети в Багдаде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Четверо сирийских военных погибли в результате взрыва автомобиля
Три человека погибли при крушении гидросамолета в Канаде

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017