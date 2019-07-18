На своих троих: «Локо» дает шанс молодым воспитанникам клуба

В сезоне-2019/20 руководство баскетбольного «Локомотива-Кубань» намерено серьезно омолодить команду. В ротации нового тренера Луки Банки появится сразу три игрока из молодежного проекта «Локо». Об этом «Известиям» рассказал президент клуба Андрей Ведищев. При этом краснодарцы по-прежнему намерены решать самые серьезные задачи — бороться за титулы во всех турнирах и вернуть команду в Евролигу. В последний раз «Локо» участвовал в главном клубном европейском турнире Старого Света в сезоне-2015/16. Тогда под руководством Георгиоса Барцокаса российский клуб сотворил главную сенсацию, добравшись до «Финала четырех».

Российские участники Евролиги-2019/20 — ЦСКА, «Химки» и «Зенит» — активны на трансферном рынке, а УНИКС уже практически сформировал новый состав. «Локомотив» же пока подписал всего одного нового игрока — Уилла Каммингса, при этом отпустив полкоманды. В интервью «Известиям» президент краснодарцев Андрей Ведищев призвал болельщиков не расстраиваться, пояснив, что пока клуб не готов бороться за новых игроков с командами Евролиги, и подчеркнул, что в новом сезоне «Локо» сделает ставку на своих воспитанников. На первый предсезонный сбор поедут сразу шесть игроков из молодежного проекта клуба. Трое лучших из них останутся в ротации Луки Банки на сезон-2019/20.

— В контрольных играх у нас будет шесть кандидатов на три места, — пояснил «Известиям» Андрей Ведищев. — Кто лучше себя проявит, кого оценит тренер, тот и будет получать игровые минуты в основной команде. Наша стратегия на нынешний сезон — развитие собственного резерва без ущерба для результата.

Двумя главными кандидатами на повышение являются Александр Щербенев и Владислав Емченко. Щербенев здорово проявил себя на чемпионате мира (U-19) в Греции, а Емченко сейчас играет важную роль в успехах сборной на Евробаскете (U-20) в Македонии, где выиграны три матча из трех на групповом этапе.

Но ярче всех из воспитанников «Локо» этим летом показал себя Захар Ведищев. Он вошел в топ-10 по набранным очкам (16,5 в среднем за игру) среди участников ЧМ (U-19). Особенно запомнилась игра Захара Ведищева в матче с США (80:95), в которой 19-летний юниор записал на свой счет 24 очка, 2 подбора, 2 передачи и 2 перехвата.

По информации «Известий», талантливый игрок поедет набираться опыта в США. Сейчас он рассматривает четыре университета, команды которых выступают в высшем дивизионе NСАА (Национальная ассоциация студенческого спорта). Андрей Ведищев косвенно подтвердил это.

— Захару еще есть много над чем работать, но важно, что у него есть характер, — продолжил президент «Локо». — Он провел хороший чемпионат мира, чувствует, что может играть на высоком уровне. Думаю, что через год-два ему по силам стать важным игроком клуба.

Игру Захара Ведищева отметил и президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

— Могу сказать, что очень рад за Захара, — отметил он «Известиям». — В прошлом году он не попал в сборную, и у нас состоялся абсолютно нормальный мужской разговор. Он правильно воспринял мою критику, продолжил работать и стал одним из главных открытий ЧМ-2019. В этом большая заслуга его отца, который уделяет ему много времени и помогает всесторонне развиваться. Если Захар не снизит требования к себе, то может вырасти в сильного снайпера.

Если молодые игроки только начнут вливаться во взрослый баскетбол, то результат в «Локомотиве» должны делать игроки национальной сборной — Дмитрий Кулагин и Виталий Фридзон, а также новые легионеры. Пока в клубе числится только два иностранных игрока. Помимо уже упомянутого Каммингса это еще один американец — Джануан Джонсон. Интересно, что оба они были в составе турецкой «Дарушафаки», которая обыграла «Локо» в финале Еврокубка-2017/18 (0:2 — в серии).

— По Джонсону решения пока нет, — подчеркнул Андрей Ведищев. — Что касается Каммингса, то это очень опытный игрок, с отменным пониманием игры. Он был в команде Дэвида Блатта, и это говорит о том, что баскетболист способен давать результат на самом высоком уровне. Посмотрим, как спортсмен адаптируется в нашем клубе и в России.

Неопределенность с продлением контракта Джонсона и подписание других новичков связаны с переговорами с Гинасом Руткаускасом, который в ближайшие дни должен стать генеральным менеджером клуба. У литовского специалиста будет около месяца, чтобы сформировать боеспособный коллектив.

«Локомотив-Кубань» стартует в Еврокубке 1 октября гостевым матчем с литовским «Ритасом». Также соперниками краснодарцев на групповом этапе станут турецкий «Тофаш», французский «Лимож», сербский «Партизан» и итальянская «Венеция».

— Наши задачи не меняются, мы по-прежнему будем бороться за победу в Еврокубке и место в Евролиге на сезон-2020/21, — заключил президент «Локомотива».

В прошедшем сезоне команда остановилась на стадии 1/4 финала Еврокубка, уступив казанскому УНИКСу (1:2).