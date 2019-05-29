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В Мурманской области украли железнодорожный мост

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Фото: commons.wikimedia.org/Clemens Ratschan
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Неизвестные украли мост через реку Умба в Мурманской области, сообщила глава отдела информации и общественных связей регионального МВД Валерия Филиппова.

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Переход находился около заброшенного поселка Октябрьский. Заявление о краже поступило в полицию от жителей поселка Коашва Апатитско-Кировского района.

Как отмечает «Российская газета», раньше по мосту проходила железная дорога, которая соединяла поселки Айкувен и Ловозеро. Ее использовали для вывоза концентрата редкоземельных металлов, производимого на Ловозерском ГОКе.

По словам пресс-секретаря администрации Кировска Татьяны Никуличевой, похищенный мост не использовался много лет и не числился на балансе города.

Местные жители считают, что злоумышленников интересовал металл и они сначала обрушили пролет в реку, а затем разобрали его на части. Сейчас личности похитителей вычисляют правоохранители.

Ранее в мае сообщалось, что мост через реку в Алтае смыло паводковыми водами. Жители двух десятков домов села Хабаровка оказались отрезаны от внешнего мира.

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