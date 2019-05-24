Калужские дачники «починили» коврами разбитую дорогу

Жители Калуги устлали коврами полностью разбитую дорогу к дачам в районе федеральной автотрассы М3 «Украина» и Росва–Юхнов. Фотографии появились в группе «Калуга жесть» социальной сети «ВКонтакте».

Как отмечает информагентство Regnum, столь необычным способом дачники пытаются привлечь к проблеме внимание властей. Однако пользователи соцсетей шутят, что ковры на дороге специально положили к приезду губернатора области Анатолия Артамонова.

По информации местных СМИ, Калуга — далеко не первый российский город, где жители самостоятельно занимаются «ремонтом» дорог. Так, ямы покрывали коврами в Омске, Воронеже и других городах страны.

Ранее Артамонов заявлял, что на развитие дорожной сети в регионе в 2018 году было выделено 7,2 млрд рублей. За год отремонтировали 65 км дорог областного и 121 км дорог местного значения почти во всех районах области.

В ближайшие шесть лет из федерального бюджета Калужской области планируется выделить 3,4 млрд рублей на развитие дорожной сети. По плану, к концу 2024 года в соответствие с нормативными требованиями будет приведено 52,1% региональных дорог.