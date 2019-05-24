Прямой эфир

Власти Самарской области назвали стоимость моста через Волгу

0
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Стоимость строительства транспортного обхода Тольятти с мостом через Волгу составит около 200 млрд рублей. Сумма подсчитана с учетом расходов на эксплуатацию и содержание, которые оценены почти в 80 млрд рублей за 16 лет.

Сахалин становится ближе
Президент поручил проработать вопрос о строительстве моста, который соединит остров с «большой землей»

Об этом в пятницу, 24 мая, сообщили в министерстве экономического развития и инвестиций Самарской области. «Предварительная стоимость строительства объекта составляет 121 миллиард рублей», — приводит РИА Новости выдержку из сообщения властей региона.

Обходная Тольятти трасса с мостом через реку Волгу станет частью международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай». Общий объем инвестиций предварительно оценили в 130 мрлд рублей.

Протяженность моста через Волгу составит 8,6 км с учетом подъездных трасс и 99,7 км дорог первой категории. Строительство планируют завершить в 2024 году.

О намерении участвовать в проекте заявлял «Автодор». В состав консорциума, по данным «Автодора», войдут компания «ИнфраКАП», Газпромбанк и Промсвязьбанк. Генеральным подрядчиком строительства моста через Волгу выступит «Мостотрест» Аркадия Ротенберга.

Длина будущей переправы через Волгу – 3,75 км. Проект предусматривает четырехполосное движение на мосту со скоростью 120 км/ч.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Госдуме рассказали о пользе строительства моста между Россией и КНДР
Железнодорожную часть Крымского моста откроют раньше срока

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017