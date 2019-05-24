Власти Самарской области назвали стоимость моста через Волгу

Стоимость строительства транспортного обхода Тольятти с мостом через Волгу составит около 200 млрд рублей. Сумма подсчитана с учетом расходов на эксплуатацию и содержание, которые оценены почти в 80 млрд рублей за 16 лет.

Об этом в пятницу, 24 мая, сообщили в министерстве экономического развития и инвестиций Самарской области. «Предварительная стоимость строительства объекта составляет 121 миллиард рублей», — приводит РИА Новости выдержку из сообщения властей региона.

Обходная Тольятти трасса с мостом через реку Волгу станет частью международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай». Общий объем инвестиций предварительно оценили в 130 мрлд рублей.

Протяженность моста через Волгу составит 8,6 км с учетом подъездных трасс и 99,7 км дорог первой категории. Строительство планируют завершить в 2024 году.

О намерении участвовать в проекте заявлял «Автодор». В состав консорциума, по данным «Автодора», войдут компания «ИнфраКАП», Газпромбанк и Промсвязьбанк. Генеральным подрядчиком строительства моста через Волгу выступит «Мостотрест» Аркадия Ротенберга.

Длина будущей переправы через Волгу – 3,75 км. Проект предусматривает четырехполосное движение на мосту со скоростью 120 км/ч.